Addio al pezzotto la Guardia di Finanza è stata chiara | pene esemplari in arrivo

Addio al pezzotto: la Guardia di Finanza lancia un chiaro messaggio agli utenti che ancora lo utilizzano. Con pene esemplari in arrivo e un impegno costante, la lotta contro questo sistema illegale si intensifica. Grazie alla collaborazione con la Lega Serie A e ‘DAZN’, le autorità mirano a combattere fermamente la pirateria audiovisiva.

Il lavoro della Guardia di Finanza spaventa tutti quegli utenti che ancora utilizzano il “pezzotto”: la lotta a questo sistema illegale è serratissima, le pene saranno esemplari. La Guardia di Finanza, grazie all’aiuto costante della Lega Serie A e di ‘DAZN’, ha reso ancora più serrata la lotta all’utilizzo illegale del cosiddetto “pezzotto”. Tramite questo mezzo, violando la legge, si riesce ancora troppo spesso ad accedere abusivamente a contenuti televisivi che sono nella realtà dei fatti a pagamento e si creano così danni ingenti al calcio italiano, a chi detiene i diritti televisivi e alle stesse società che di stagione in stagione perdono migliaia di euro. Quest’oggi – mercoledì 14 maggio 2025 – si è perciò tenuta presso il Salone del Coni a Roma un’importante conferenza stampa presieduta dal Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Gaetano Cutarelli, e dal Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Roberto Missione, in cui si è parlato del sistema ancora tanto, troppo, diffuso in Italia e delle pene che adesso sono previste per chi ancora vi ricorre. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Addio al “pezzotto”, la Guardia di Finanza è stata chiara: pene esemplari in arrivo

