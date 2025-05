Addio a José Pepe Mujica | se ne va una leggenda della sinistra globale

Con la scomparsa di José “Pepe” Mujica, all'età di 89 anni, il mondo perde una figura iconica della sinistra globale. Ex presidente dell'Uruguay, Mujica è stato un simbolo di etica e umanità, il cui impegno politico e sociale ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della lotta per i diritti e la giustizia sociale.

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay e simbolo mondiale della sinistra etica e umana, si è spento all'età di 89 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro all'esofago. Con la sua morte, si chiude un capitolo di storia politica e umana che ha ispirato generazioni in tutto il mondo. " Sono consapevole di appartenere a una generazione che se ne va, che si congeda. La lotta continua e deve sopravvivere ", aveva dichiarato in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, lasciando un messaggio chiaro sul valore della sua eredità politica e morale. Dalla guerriglia alla presidenza. Nato a Montevideo il 20 maggio 1935, José Alberto Mujica Cordano è stato protagonista assoluto della storia recente dell'Uruguay. Negli anni '60 si unì al Movimento di Liberazione Nazionale – Tupamaros, gruppo guerrigliero di sinistra che lottava contro l'autoritarismo.

