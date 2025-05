Addio a Dario Antonini morto in uno schianto atroce | dolore immenso lo conoscevano tutti

Il mondo delle due ruote piange Dario Antonini, un amato biker di 47 anni, tragicamente scomparso in uno schianto a Tor San Lorenzo. La comunità, colpita da un dolore immenso, ricorda la sua passione per la moto e il suo spirito affabile. Martedì 13 maggio, un incidente fatale ha spezzato la sua vita e lascia un vuoto incolmabile.

Tor San Lorenzo – Un rombo di motori, un grido di dolore. Ardea piange il suo “biker amico dei biker”: Dario Antonini, 47 anni, è morto la sera di martedì 13 maggio in un tragico incidente stradale lungo via delle Pinete a Tor San Lorenzo. In sella alla sua Honda CBR, lo scontro con un’automobile guidata da una 69enne italiana gli è stato fatale. Nonostante il disperato tentativo di rianimazione da parte del personale medico del 118, Dario non ce l’ha fatta. La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata, mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Anzio hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Classe 1977, Dario stava per compiere 48 anni il prossimo settembre. Originario di Ardea, era diventato punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote grazie al Pit Stop, il locale che aveva aperto a Tor San Lorenzo e che in breve tempo era divenuto “tempio” di motociclisti provenienti da tutto il litorale romano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Dario Antonini, morto in uno schianto atroce: dolore immenso, lo conoscevano tutti

