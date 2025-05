Addio a Chiara Pennuti morta a 27 anni per cancro ai tessuti molli raccontò la malattia nel podcast Una zebra in corsia

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Chiara Pennuti, brillante giovane di 27 anni, strappata alla vita da un sarcoma sinoviale, un cancro ai tessuti molli. Chiara ha condiviso il suo toccante percorso di malattia attraverso il podcast "Una zebra in corsia", ispirando molti con il suo coraggio e la sua determinazione.

Cosa riportano altre fonti

