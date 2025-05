adamant pronta per la semifinale playoff contro sangiorgese alla bondi arena

L'Adamant è pronta ad affrontare la semifinale playoff contro la Sangiorgese alla Bondi Arena. Con consapevolezza e determinazione, il team sa che sarà una serie impegnativa. Riccardo Ballabio sottolinea l’importanza di prepararsi al meglio per questo crucialissimo incontro, previsto per domenica 18 maggio, dando così inizio a una sfida avvincente.

"Eravamo consapevoli che in semifinale avremmo incontrato la Sangiorgese, sarà una serie tostissima". Non sembra farsi trovare impreparata l' Adamant all'incrocio con la formazione lombarda nella semifinale playoff che prenderà il via domenica 18 maggio alla Bondi Arena. Lo conferma Riccardo Ballabio (nella foto), regista biancazzurro, che nel weekend ha osservato da spettatore interessato una gara 3 che ha visto la "Sangio" prevalere su Mantova e raggiungere Ferrara in quella che si spera possa essere la penultima serie playoff per gli estensi prima della finale. "Ci aspettavamo che vincessero la 'bella', vincere da loro non è mai facile per cui era l'incrocio più plausibile – le parole del playmaker –, sarà una serie parecchio complicata, li abbiamo già affrontati due volte nei play-in e in entrambi i casi le partite si sono decise negli ultimi possessi.