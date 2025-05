Ad Atessa c' è Pompieropoli | i bambini diventano pompieri per un giorno

Domenica 18 maggio, Atessa ospiterà il terzo appuntamento di Pompieropoli, un evento che trasforma i bambini in pompieri per un giorno. Organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione nazionale Vigili del Fuoco, il percorso ludico-educativo è pensato per gli alunni delle scuole elementari e medie, offrendo un'opportunità unica di apprendere il valore della sicurezza antincendio.

Terzo appuntamento, ad Atessa, con Pompieropoli: l'evento organizzato dall’amministrazione comunale, con percorso attrezzato dall’associazione nazionale Vigili del fuoco si svolgerà domenica 18 maggio. Pompieropoli è un percorso ludico educativo per gli alunni delle scuole elementari e medie. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ad Atessa c'è Pompieropoli: i bambini diventano pompieri per un giorno

Approfondimenti da altre fonti

Ad Atessa c'è Pompieropoli: i bambini diventano pompieri per un giorno

Secondo chietitoday.it: Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di superamento della prova, con il nome del giovane 'pompiere per un giorno' e la foto ricordo.