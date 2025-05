Acquario di Genova pacchetti combinati a prezzi scontati

Scopri l'Acquario di Genova, la più grande esposizione di biodiversità acquatica in Europa, con oltre 400 specie e 12.000 esemplari. Approfitta dei pacchetti combinati a prezzi scontati per vivere un'esperienza unica che celebra la bellezza degli ecosistemi e promuove la conservazione della fauna marina. Un viaggio indimenticabile per grandi e piccini!

Acquario di Genova, la più ampia esposizione di biodiversità acquatica d’Europa, con oltre 400 specie e circa 12.000 esemplari provenienti da tutti gli ecosistemi del pianeta, propone ai propri ospiti un'esperienza di visita coinvolgente ed entusiasmante, che promuove la conservazione della. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Acquario di Genova, pacchetti combinati a prezzi scontati

