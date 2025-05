Acf Under 17 e Under 15 non riescono a fermare la Fiorentina nei derby di categoria

L'ACF Arezzo affronta una giornata difficile nei derby di categoria contro la Fiorentina, con l'Under 17 e l'Under 15 che non riescono a fermare i rivali. Solo l'Under 12 si prepara a scendere in campo nel primo turno della fase interregionale, mentre l'Under 17 vede interrompersi la sua striscia di imbattibilità.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Acf, Under 17 e Under 15 non riescono a fermare la Fiorentina nei derby di categoria. L'Under 12 partecipa al primo turno della fase interregionale UNDER 17: FIORENTINA – ACF AREZZO 1-0 Le cittine di Michele Spataro vedono interrompersi la loro striscia di imbattibilità per mano della Fiorentina. La partita si apre con una buona occasione per l'Arezzo: al sesto minuto Biani tenta la conclusione, la palla attraversa l'area e Marra sfiora il tap-in, ma non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Sul capovolgimento di fronte, è la Fiorentina a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Fontana su corner di El Mirun che però finisce sul fondo. Al 15' le amaranto tornano a farsi vedere: Hervieux crossa in area per Arena, anticipata però dalla difesa avversaria. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

