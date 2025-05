Acea nel primo trimestre utile netto a 98 milioni +19% ricavi a 1103 miliardi +9%

Acea ha registrato nel primo trimestre 2024 un utile netto di 98 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. I ricavi consolidati hanno raggiunto 1,103 miliardi di euro, evidenziando una crescita del 9% rispetto al primo trimestre 2023. Questi risultati sottolineano una performance finanziaria positiva per l'azienda.

(Adnkronos) – Acea ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 98 milioni di euro, in rialzo del 19% rispetto agli 83 mln dello stesso periodo del 2024. I ricavi conoslidati si attestano a 1,103 miliardi di euro, in progressione del 9% rispetto ai 1,014 mld del primo trimestre del 2024.