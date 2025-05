Ace Cream l’app di Fantatennis progettata nelle nostre valli

Ace Cream è l'innovativa app di fantatennis nata nelle valli attraverso la sinergia tra Noi Techpark di Bolzano e I3P di Torino. Ideata da un team di quattro giovani talenti – Davide Polacco, Davide Bottai, Giuseppe Salvi e Daniel De Rosso – combina sport, marketing, intelligenza artificiale e sviluppo per offrire un’esperienza ludica coinvolgente e innovativa.

Da una collaborazione tra il Noi Techpark di Bolzano e I3P di Torino è nata l’app “Ace Cream”, un progetto di fantatennis realizzato da Davide Polacco, Davide Bottai, Giuseppe Salvi e Daniel De Rosso: quattro giovani under 30 specializzati in sport, marketing, intelligenza artificiale e sviluppo. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - “Ace Cream”, l’app di Fantatennis progettata nelle nostre valli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fantatennis, ora c'è un'app per giocare

Segnala wired.it: Con Ace Cream si scelgono gli atleti per comporre la propria squadra e ci si mette alla prova in sfide e tornei ...

Fantatennis app per giocare a tennis virtuale con amici e competere online facilmente

Riporta assodigitale.it: Come funziona l'app Ace CreamAce Cream è la nuova applicazione gratuita pensata per gli appassionati di tennis che vogliono cimentarsi nel fantatennis ...

Ecco Ace Cream, l'App che rivoluziona il mondo del Fantatennis: "Ogni torneo un’esperienza interattiva e coinvolgente"

Segnala ildolomiti.it: La nostra app rende ogni torneo un’esperienza interattiva e ... emozioni da condividere. È questo che rende Ace Cream diverso: un Fantatennis vivo, dinamico, costruito per chi il tennis vuole giocarlo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

E' Italiana la prima APP per trovare la moda sostenibile

L'attenzione dei consumatori verso l'ambiente è sicuramente un trend in forte crescita, nascono infatti sempre più applicazioni per i nostri dispositivi mobili pronte ad aiutarci verso acquisti più consapevoli.