Accusa un malore mentre cammina Addio all' imprenditore Giorgio Bartolucci zio di Gimbo Tamberi

Sirolo piange la prematura scomparsa di Giorgio Bartolucci, imprenditore di 61 anni e zio del campione olimpico Gianmarco Tamberi. La comunità è stata scossa dall'improvviso malore che ha colpito Bartolucci mentre passeggiava, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. La sua eredità e il suo spirito imprenditoriale rimarranno nel cuore di tutti.

SIROLO – Ha lasciato sgomenta tutta Sirolo e non solo l’improvvisa scomparsa dell’imprenditore Giorgio Bartolucci, tra le altre cose zio del campione olimpico e mondiale Gianmarco Tamberi. L’uomo, 61 anni, titolare della Bartolucci Fixing System, si stava concedendo una camminata assieme ad. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Accusa un malore mentre cammina. Addio all'imprenditore Giorgio Bartolucci, zio di Gimbo Tamberi

