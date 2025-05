Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo | 20 miliardi di euro alle imprese venete

A Padova è stata presentata un'importante intesa quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzata a sostenere la crescita delle imprese venete. L'accordo prevede un finanziamento di 20 miliardi di euro, sottoscritto dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dal CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, segnando un passo significativo per l'economia locale.

Si è svolta a Padova la presentazione del nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane sottoscritto lo scorso gennaio dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete

