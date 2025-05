Accoltella il coinquilino in casa al culmine di una lite

Una serata di tensione si trasforma in tragedia a Cori, dove un uomo di 46 anni di origini indiane accoltella il coinquilino durante un acceso litigio. I carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono intervenuti per gestire la situazione, che ha portato alla denuncia dell'aggressore. I dettagli dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Al culmine di una lite accoltella il coinquilino in casa: un uomo di 46 anni di origini indiane è stato denunciato dai carabinieri. I fatti sono accaduti l’altra notte a Cori dove i militari della locale Stazione sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112 prorpio a causa. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Accoltella il coinquilino in casa al culmine di una lite

Cosa riportano altre fonti

Accoltella al viso coinquilina, arrestata per tentato omicidio

Si legge su msn.com: Arrestata per il tentato omicidio di una coinquilina a Firenze. Al culmine di una lite, per motivi di convivenza, l'ha colpita al volto con una coltellata. (ANSA) ...

Accoltella al viso coinquilina, arrestata per tentato omicidio

Segnala ansa.it: Arrestata per il tentato omicidio di una coinquilina a Firenze. Al culmine di una lite ... Una vicina di casa aveva chiamato soccorso. La ferita, una donna di 30 anni, anche lei cingalese ...

Accoltella al volto la coinquilina, arrestata per tentato omicidio

Lo riporta rainews.it: Arrestata per il tentato omicidio di una coinquilina a Firenze. Al culmine di una lite, per motivi di convivenza, l'ha colpita al volto con una coltellata. La polizia ha arrestato una donna di 42 anni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sarah Whitney Ganoe accoltella i suoi bimbi : C'è sangue in casa, ma non preoccuparti!

Una madre americana di 35 anni di nome Sarah Whitney Ganoe è stata accusata di aver ucciso i suoi due figli e poi di aver mandato un messaggio al suo ragazzo: "Troverai sangue a casa, non preoccuparti".