Accessi abusivi per spiare la compagna del collega accusato di stalking | a Granada uno scandalo travolge la polizia

A Granada, un viceispettore della Polizia municipale è coinvolto in uno scandalo di accessi abusivi per spiare la compagna di un collega accusato di stalking. Nonostante le denunce per violenze domestiche e arresti per violazione di ordini restrittivi, il poliziotto continua a operare in divisa, sollevando interrogativi sul sistema di protezione delle vittime.

Denunciato per violenze domestiche, arrestato dieci volte per aver violato l’ordine restrittivo, ma ancora operativo in divisa. A Granada, nel sud della Spagna, un viceispettore della Polizia municipale è al centro di uno scandalo che mette sotto accusa l’intero sistema di protezione delle vittime di violenza. Sei suoi colleghi, infatti, sono sospettati di aver usato banche dati riservate per monitorare illecitamente la sua ex compagna. La donna, una psicologa madre di due figlie adolescenti, lo aveva denunciato nel luglio 2023. Da allora il poliziotto è stato imputato in dieci procedimenti penali per maltrattamenti fisici e psicologici, violenza domestica, stalking e violazione di domicilio. La Procura ha chiesto per lui quasi sette anni di carcere; la parte civile oltre dieci. Nonostante questo, continua a prestare servizio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Accessi abusivi per spiare la compagna del collega accusato di stalking”: a Granada uno scandalo travolge la polizia

