Accademia dei Georgofili e Ispro insieme per la salute

Il 14 maggio 2025, l'Accademia dei Georgofili e l'Istituto per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (ISPRO) hanno siglato un'intesa per collaborare nella promozione della salute. Questo accordo mira a favorire lo scambio di conoscenze e competenze, stimolando iniziative comuni nel campo della ricerca e della formazione scientifica.

Firenze, 14 maggio 2025 - Un rapporto di collaborazione per favorire lo scambio di conoscenze, competenze, professionalità e promuovere iniziative comuni nell'attività scientifica, di ricerca e di formazione è stato sancito da una intesa sottoscritta dall’ Accademia dei Georgofili e dall’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – Ispro. “E’ per noi un vero onore poter collaborare con una realtà così prestigiosa, quale è l’Accademia dei Georgofili” dichiara il direttore generale dell’Ispro, Katia Belvedere - “i nostri due enti saranno impegnati reciprocamente, in ragione delle proprie mission, nello sviluppo di attività di ricerca e di divulgazione scientifica, con particolare riferimento all’educazione alimentare. Tutto questo si tradurrà in più progetti che vedranno l’Accademia e l’Istituto collaborare fianco a fianco per i prossimi due anni". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia dei Georgofili e Ispro insieme per la salute

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Accademia dei Georgofili e Ispro insieme per la salute

Come scrive lanazione.it: Sottoscritto un accordo di collaborazione sul fronte della promozione degli stili di vita sani e della divulgazione della ricerca epidemiologica ...

Accademia dei Georgofili: un marchio di qualità per l’olio d’oliva di “assoluta eccellenza”

Riporta nove.firenze.it: Questo l’obiettivo dello studio svolto dall’associazione “Tree”, composta da produttori di olio e nata da un ‘idea dell’Accademia dei Georgofili, nel 2004, con lo scopo di valorizzare ...

Accademia dei Georgofili, ammessi quattro salernitani

Si legge su msn.com: Quattro professionisti della Piana del Sele sono stati ammessi nell'Accademia dei Georgofili, la più antica istituzione al mondo dedicata allo studio dell'agricoltura e dell'ambiente. Si tratta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: nuovo Cofanetto Accademia del Duellante

Preparatevi a fare il vostro gioco con il nuovo Speed Duel GX: Cofanetto Accademia del Duellante! Proprio come il popolare Speed Duel: Cofanetto La Città dei Duelli, Cofanetto Accademia del Duellante è stato pensato per permettere a un massimo di 8 giocatori di vivere in prima persona la dinamica esperienze del torneo e include un pool di circa 200 carte grazie alle quali costruire e mettere in atto alcune delle strategie più popolari, molte delle quali inedite per Speed Duel! Ecco un’anticipazione dei contenuti del Cofanetto: Nuove Carte Skill dedicate ai leggendari Duellanti dell’anime Yu-Gi-Oh! GX.