Accadde oggi | 14 maggio una bimba di 5 anni diventa mamma

Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma. Questo caso incredibile, amplificato dai rapporti medici dell'epoca, ha sollevato interrogativi sull'infanzia e lo sviluppo precoce. Lina mantiene ancora oggi il triste primato di essere la madre più giovane mai registrata nella storia.

Secondo i rapporti medici dell'epoca, la bambina fece il suo sviluppo molto precocemente Lina Medina era una bimba di 5 anni che il 14 maggio 1939, alla sua tenera età, mise al mondo un figlio e tutt'ora mantiene il primato come più giovane madre della storia.

14 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Come scrive trevisotoday.it: Il 14 maggio è il 134º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 232 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa calante Santo del giorno: San Mattia apostolo Proverbio del giorno: ...

Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 14 maggio 2025

Segnala msn.com: 1993 - Autobomba a Roma in via Fauro (32 anni fa). Un'autobomba esplode a Roma in via Fauro intorno alle 21.30.

