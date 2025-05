Accadde oggi 14 maggio | Gabriel Batistuta ed altre ricorrenze

Il 14 maggio segna momenti indimenticabili nella storia del calcio, con l’ultima apparizione di Gabriel Batistuta con la Fiorentina e la storica vittoria della Nazionale. Tra emozioni e trionfi, ricordiamo anche Roberto Mancini e le ricorrenze che hanno segnato questa data. Un viaggio tra le memorabili esperienze sportive che hanno lasciato il segno nel cuore dei tifosi.

14 maggio: Gabriel Batistuta ed altre ricorrenze. Scrivi 14 maggio 2000 e pensi inevitabilmente al diluvio di Perugia, all’estasi dell’Olimpico, alle ultime reti di Gabriel Batistuta con la maglia della Fiorentina. E senza dimenticare Roberto Mancini.Sapevate che, se quella domenica il tricolore fosse finito a Torino, la Vecchia Signora avrebbe festeggiato le ‘Nozze d’oro’ con l’ottavo scudetto? Un tricolore atteso quindici anni. Il primo per Boniperti, John Hansen, Alberto Bertuccelli, Karl Aage Praest, Ermes Muccinelli. E scusate se abbiamo dimenticato qualcuno. Oggi è il quarantesimo anniversario dalla dipartita di Ladislav Zenisek, il quale con la Cecoslovacchia si piazzò al secondo posto al Mondiale del 1934. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo Accadde oggi, 14 maggio: Gabriel Batistuta ed altre ricorrenze proviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 14 maggio: Gabriel Batistuta ed altre ricorrenze

