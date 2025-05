Abusò di due donne sul set Depardieu condannato a 18 mesi

Gérard Depardieu, icona del cinema francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con pena sospesa per abuso nei confronti di due donne sul set. La sentenza prevede anche l'inserimento nel registro dei condannati per reati sessuali e l'ineleggibilità in Parlamento per due anni, mentre attende un appello che si prospetta arduo.

Diciotto mesi di carcere con pena sospesa. E l’inserimento nel registro dei condannati per reati sessuali, con la pena accessoria dell’ineleggibilità in Parlamento per due anni. In attesa di un appello che si preannuncia difficile, il monumento del cinema francese Gérard Depardieu è stato condannato per violenza sessuale nei confronti di due donne sul set di "Les Volets verts" nel 2021, al termine di un processo del tribunale penale di Parigi segnato dalle polemiche. L’attore 76enne non era in aula al momento della lettura della sentenza. È stato avvistato di recente alle Isole Azzorre sul set del film "Elle regardait sans plus rien voir", diretto dalla sua amica, l’attrice Fanny Ardant. LA SENTENZA. Depardieu dovrà anche pagare 4.000 euro di danni a Amélie e 2.000 euro a Sarah (nome di fantasia) per danni morali. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Abusò di due donne sul set". Depardieu condannato a 18 mesi

