abusivi aggrediscono troupe di striscia arriva la solidarietà di ater treviso

Ater Treviso ha manifestato la propria solidarietà a Striscia la Notizia dopo l'aggressione subita da una troupe da parte di occupanti abusivi. L'episodio evidenzia le difficoltà quotidiane che i dipendenti dell'Agenzia per l'Edilizia Residenziale Pubblica affrontano nel loro lavoro. «Quanto accaduto...

Ater Treviso ha espresso solidarietà a Striscia la Notizia per l’assalto ricevuto da alcuni occupanti abusivi di un alloggio, ricordando come spesso queste siano le situazioni in cui si trovano a operare i dipendenti dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica. «Quanto accaduto. 🔗Leggi su Trevisotoday.it