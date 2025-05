Abitazioni e classi energetiche | il trend nel mercato immobiliare bolognese

Nel 2024, il mercato immobiliare bolognese ha rivelato un trend preoccupante: oltre il 60% delle compravendite ha interessato abitazioni in classi energetiche basse (F e G). Le classi intermedie (C-D-E) rappresentano solo il 25,4%. Questo scenario evidenzia la necessità di un cambiamento verso edifici più sostenibili e a maggiore efficienza energetica.

Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Emilia Romagna, risulta che il 60,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G). Le classi energetiche intermedie (C-D-E) compongono il 25,4% delle compravendite. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Abitazioni e classi energetiche: il trend nel mercato immobiliare bolognese

