Abbadia | il commissario ad acta approva il rendiconto e torna in Prefettura

Il commissario ad acta, dottoressa Lucia Regazzi, ha approvato il rendiconto di gestione del Comune di Abbadia, segnando un passo importante verso il ripristino della normalità. Con il suo ritorno in prefettura, la comunità può attendere un futuro di maggiore stabilità e efficienza amministrativa. La situazione, dunque, si mostra in via di miglioramento.

Ad Abbadia il commissario ad acta esegue il suo compito, la situazione del Comune è destinata a tornare alla normalità. Nella giornata di martedì 13 maggio il commissario ad acta nominato dalla Prefettura di Lecco, la dottoressa Lucia Regazzi, ha approvato lo schema del rendiconto di gestione.

Abbadia: il commissario ad acta approva il rendiconto e torna in Prefettura

La funzionaria Lucia Regazzi ha concluso il suo compito dopo la delibera di martedì. Risolti i problemi tecnici patiti nei giorni scorsi. A giugno il documento in Consiglio comunale

Abbadia, arriva il commissario ad acta per il rendiconto di gestione 2024

"Una misura di natura tecnica" Il sindaco Azzoni rassicura: "Il bilancio è sano" ABBADIA – In data 6 maggio è stato notificato dalla Prefettura di Lecco un decreto di nomina del commissario ad acta

Abbadia: approvato lo schema del rendiconto di gestione

Il documento è stato firmato dal commissario ad acta nominato dalla Prefettura Ora la procedura seguirà il normale iter amministrativo ABBADIA LARIANA – Approvato dal commissario ad acta nominato dal

