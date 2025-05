Aamps Iacomelli indica la nuova fase | Obiettivo riciclo dei rifiuti al 65% entro il 2030 Ma servono gli impianti e la collaborazione dei cittadini

Aamps Iacomelli annuncia la nuova fase di obiettivo per il riciclo dei rifiuti al 65% entro il 2030, sottolineando l'importanza di impianti adeguati e del coinvolgimento dei cittadini. La recente stretta di mano al vertice dell'azienda segna un cambio di guardia e un clima di rinnovata serenità, mentre si preparano ad affrontare le sfide future in un contesto in evoluzione.

La stretta di mano - una rarità nei precedenti aziendali - che sancisce il passaggio di consegne al vertice di Aamps e un ritrovato clima di serenità. Gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire, con la consapevolezza di uno scenario in continuo mutamento dentro al quale non sarà semplice. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Aamps, Iacomelli indica la nuova fase: "Obiettivo riciclo dei rifiuti al 65% entro il 2030. Ma servono gli impianti e la collaborazione dei cittadini"

