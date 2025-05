A2 del Mediterraneo | lavori in galleria chiuso il tratto tra Pontecagnano nord e Fratte Salerno

A partire dalle 22 di questa sera, il tratto dell'A2 'Autostrada del Mediterraneo' tra Pontecagnano nord e Fratte/Salerno sarà chiuso al traffico. Questa chiusura temporanea, necessaria per attività di manutenzione degli impianti, creerà disagi agli automobilisti nel salernitano. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi per evitare inconvenienti.

Disagi in vista per gli automobilisti, nel salernitano. Dalle 22 di questa sera sarà provvisoriamente chiusa al traffico il tratto della A2 'Autostrada del Mediterraneo', tra gli svincoli di Pontecagnano nord e FratteSalerno, per consentire alcune attività di manutenzione degli impianti. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A2 del Mediterraneo: lavori in galleria, chiuso il tratto tra Pontecagnano nord e Fratte/Salerno

