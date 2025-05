A Vigentino 15enne in visita uccide anziana con lampada e strangolamento

Il quartiere Vigentino di Milano è stato teatro di un tragico evento, quando un ragazzo di 15 anni ha ucciso un’anziana di 82 anni in un pomeriggio sconvolgente. La vittima ha subito gravi ferite a causa di una lampada e successivamente strangolamento, lasciando la comunità in stato di shock per questa drammatica svolta di eventi.

Il quartiere Vigentino di Milano è stato scosso da un episodio drammatico avvenuto in un tardo pomeriggio, quando un ragazzo di 15 anni ha provocato la morte di una donna anziana. L’omicidio, avvenuto in via Bernardino Verro, ha visto la vittima, una cittadina di 82 anni, perdere la vita dopo essere stata sottoposta a un . L'articolo A Vigentino, 15enne in visita uccide anziana con lampada e strangolamento è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Vigentino, 15enne in visita uccide anziana con lampada e strangolamento

Milano, uccide un'anziana vicina di casa: 15enne denunciato dalla madre

Come scrive tg.la7.it: Di nazionalità dominicana, incensurato, con pregressi problemi psichiatrici, dopo l’omicidio il ragazzo è tornato a casa della madre e le avrebbe detto tutto. Un racconto confermato dal ritrovamento ...

Milano, 15enne uccide l'anziana vicina di casa e lo confessa alla madre

Riporta iltempo.it: Choc a Milano. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana vicina di casa e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio ...

Milano, 15enne uccide l’anziana ex vicina di casa: strangolata e poi finita a colpi di lampada. La mamma chiama la polizia: è stato lui

Segnala msn.com: Delitto in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino: drammatica telefonata della 44enne alla polizia. L’aggressione dopo una lite per futili motivi. Il ragazzino si era recato dalle 82enne, amica di ...

Milano, anziana strangolata dal vicino 15enne: dramma nel quartiere Vigentino

Un tragico omicidio ha sconvolto il quartiere Vigentino di Milano questo pomeriggio. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso la sua vicina di casa, una donna di 82 anni, strangolandola e colpendola con una lampada.