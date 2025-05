A spasso in città tra sostenibilità e cultura L’educazione si impara viaggiando in bus

A spasso in città, la classe 1ª A dell’Istituto comprensivo 4 Novembre ha partecipato al progetto "Va dove ti porta il bus". Questo viaggio educativo ha unito sostenibilità, cultura e educazione civica, permettendo agli studenti di esplorare il territorio mentre apprendevano l'importanza dell'uso consapevole dei mezzi pubblici. Un'esperienza indimenticabile!

Un viaggio tra cultura, educazione civica e mobilità sostenibile. Ad aprile, la classe 1ª A dell'Istituto comprensivo 4 Novembre ha preso parte al progetto " Va dove ti porta il bus ", un'esperienza educativa che coniugava la conoscenza del territorio con l'uso consapevole dei mezzi pubblici. L'iniziativa in tre tappe, ha coinvolto attivamente alunni e insegnanti, trasformando il tragitto in autobus e le passeggiate in centro in vere e proprie lezioni all'aperto. Fondamentale il ruolo della guida Greta, che ha accompagnato la classe in ogni fase del progetto, con competenza e passione. La sua presenza ha reso le spiegazioni sui monumenti e sull'uso del trasporto pubblico chiare e coinvolgenti e anche adatte all'età degli studenti. Il primo incontro in aula ha posto le basi teoriche: si è discusso di vantaggi e limiti del trasporto pubblico, del comportamento corretto da mantenere a bordo e delle modalità di utilizzo dell'autobus.

