A San Lazzaro un gruppo di studenti vuole ristrutturare una scuola

A San Lazzaro, un gruppo di studenti dell'istituto Majorana propone un ambizioso progetto di ristrutturazione per la propria scuola. Durante un incontro con il sindaco metropolitano Matteo Lepore e la sindaca di ... , i rappresentanti hanno presentato la loro idea, dimostrando impegno e responsabilità verso il miglioramento dell'ambiente scolastico.

L’istituto Majorana di San Lazzaro di Savena ha bisogno di una sistemata e gli studenti si sono proposti di fare loro i lavori. I rappresentanti dei ragazzi hanno proposto l’idea al sindaco metropolitano Matteo Lepore durante un incontro con i giovani a cui hanno partecipato anche la sindaca del. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - A San Lazzaro un gruppo di studenti vuole ristrutturare una scuola

Al Majorana i carabinieri tengono fuori dalla scuola gli studenti che volevano occupare

Da bologna.repubblica.it: per la scuola e i loro studenti, e alunni e collettivi che vogliono ribadire istanze, ragioni, disaccordi. L'ultimo caso è quello scoppiato al Majorana di San Lazzaro dove lunedì l'occupazione ...

Scuola, a San Lazzaro la protesta degli studenti del Majorana

ilrestodelcarlino.it scrive: San Lazzaro di Savena (Bologna), 14 aprile 2025 - Mattinata di agitazione quella odierna davanti alla scuola superiore Majorana di San Lazzaro. Un centinaio di studenti, con megafono e striscione ...

San Lazzaro: Festa del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Scrive bolognatoday.it: Guanti e sacchetti per ripulire da rifiuti e cartacce il Parco Europa e poi tutti insieme al Parco 2 Agosto per premiare gli studenti e le studentesse dal pollice verde. Si svolgerà martedì 6 maggio, ...

