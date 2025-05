A Salerno per la prima volta I Sigilli dei Papi una mostra unica dedicata alla diplomatica pontificia

A Salerno, per la prima volta, si svolge la mostra "I Sigilli dei Papi", un evento unico che svela l'affascinante mondo della diplomatica pontificia. Attraverso una collezione inedita di sigilli papali in cera, piombo e metalli preziosi, i visitatori potranno esplorare autentici testimoni della millenaria storia della Chiesa. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di storia e arte.

A Salerno arrivano per la prima volta “I Sigilli dei Papi”, una mostra senza precedenti che esplora l’affascinante universo della diplomatica pontificia attraverso una collezione inedita di sigilli papali in cera, piombo e metalli preziosi, autentici testimoni della storia millenaria della Chiesa. L’esposizione sarà allestita presso l’ Archivio di Stato di Salerno, in Piazza Abate Conforti 7, dal 17 al 30 maggio 2025, con ingresso gratuito. Promossa dal Centro Culturale Studi Storici di Eboli, dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e da Banca Campania Centro (che ha supportato la realizzazione del catalogo della mostra), con il patrocinio e la collaborazione dell’Archivio di Stato, del Comune di Salerno e dell’ Università degli Studi di Salerno, la mostra è curata dallo storico e ricercatore Alessio Scarpa. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - A Salerno per la prima volta “I Sigilli dei Papi”, una mostra unica dedicata alla diplomatica pontificia

