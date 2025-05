a saint marie – sullo sfondo del mar dei caraibi – arriva il nuovo ispettore mervin wilson

Sull'incantevole sfondo del mar dei Caraibi, inizia la quattordicesima stagione di "Delitti in Paradiso" con l'arrivo del nuovo ispettore Mervin Wilson. Su Rai 2 e RaiPlay, mercoledì 14 maggio alle 21.20, il primo episodio segna un nuovo capitolo, con il congedo dell'ispettore Parker e l'apertura a intriganti sviluppi.

L a quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso prende il via su Rai 2 e su RaiPlay oggi, mercoledì 14 maggio alle ore 21.20, con il primo episodio di un capitolo che promette nuovi sviluppi. Quest'anno, però, qualcosa cambia: l'ispettore Parker lascia la scena e al suo posto arriva un nuovo protagonista, Mervin Wilson, interpretato dall'attore britannico Don Gilet. Non solo un cambio di volto, ma anche un nuovo approccio investigativo. E di conseguenza nuovi misteri sull'isola di Saint Marie. Nuove indagini, nuovi drammi e, naturalmente, il fascino inconfondibile delle ambientazioni caraibiche.