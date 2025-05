A Roma una rete per tutelare le donne vittime di violenza | dalle case rifugio ai centri per maltrattanti

A Roma prende vita una rete cittadina dedicata alla tutela delle donne vittime di violenza. Questo progetto innovativo va oltre l'emergenza, creando sinergie tra case rifugio e centri per maltrattanti, con l'obiettivo di affrontare e sradicare le cause profonde della violenza di genere. Scopri di più su questa iniziativa fondamentale.

A Roma nasce una rete cittadina contro la violenza di genere per tutelare le donne abusate: un progetto che punta a non occuparsi sono di un singolo caso in ottica emergenziale, ma che punta a sradicarne le radici. 🔗Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

A Roma una rete per tutelare le donne vittime di violenza: dalle case rifugio ai centri per maltrattanti

Da fanpage.it: A Roma nasce una rete cittadina contro la violenza di genere per tutelare le donne abusate: un progetto che punta a non occuparsi sono di un singolo caso ...

Tumore al seno, Marchica e Sciandra alla guida di Europa Donna Sicilia

Si legge su msn.com: ROMA - La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue ...

Settimana della Mamma: Regina Apostolorum, il 15 maggio l’evento “Career blossom: fare rete per il lavoro”

Da agensir.it: L’Istituto di studi superiori sulla Donna (Issd) dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum organizza la decima edizione della Settimana della Mamma con l’evento "Career blossom: fare rete per il lavor ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.