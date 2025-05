A Roma boom immobiliare col papa americano I 7 quartieri dove i prezzi saliranno

Roma sta vivendo un nuovo boom immobiliare, attratta non solo dai turisti ma anche da investitori. L'elezione di un Papa americano potrebbe accentuare questa tendenza, con sette quartieri promettenti dove i prezzi sono destinati a salire. Scopriamo insieme le aree chiave che potrebbero vedere un incremento significativo nel valore degli immobili.

Roma attira sempre di più. Non solo dal punto di vista turistico, ma anche immobiliare. E con l'elezione al soglio di Pietro di un Pontefice statunitense, il "boom" potrebbe essere ancora più marcato nei prossimi mesi. Con una tendenza positiva (anche se per pochi fortunati) che già si intravede. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - A Roma boom immobiliare col papa americano. I 7 quartieri dove i prezzi saliranno

Approfondimenti da altre fonti

A Roma boom immobiliare col papa americano. I 7 quartieri dove i prezzi saliranno

romatoday.it scrive: L'arrivo di milioni di turisti, l'interesse dei fondi di investimento, la grande richiesta di appartamenti in quartieri vicini al centro storico fanno presagire un periodo ricco per pochi fortunati ...

Papa Francesco, Celani (Aigab): "Boom prenotazioni affitti brevi appartamenti, +50% in zona Vaticano"

Lo riporta msn.com: E quindi Roma, prima del brutto annuncio della morte di Papa Francesco ... Per il presidente di Aigab il boom di prenotazioni però non sta comportando grandi stravolgimenti di prezzi.

Papa Francesco, Celani (Aigab): “Boom prenotazioni affitti brevi appartamenti, +50% in zona Vaticano”

Secondo leonardo.it: Per cui chi sceglie Roma abitualmente, e cioè gli americani, i tedeschi, hanno rimandato di un anno il viaggio, cercando un periodo con meno caos e confusione. E quindi Roma, prima del brutto annuncio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ROMA E JUVENTUS AL TORNEO eFootball.Pro DI KONAMI

eFootball.Open, la competizione esport aperta a tutti i giocatori, ed eFootball.Pro, il torneo d?elite dedicato alle squadre di calcio professionistiche, stanno per fare il loro ritorno Konami Digital Entertainment B.