A Riposto presentato il progetto di educazione allo sport Vasta | Servono azioni culturali

Ieri, nel Salone municipale di Riposto, è stato presentato il progetto di educazione allo sport "Vasta". Sottolineando l'importanza di azioni culturali piuttosto che sanzioni, il programma si propone di educare, spiegare e ascoltare, offrendo ai giovani tesserati della Russo Calcio un percorso formativo volto ad affrontare le sfide dello sport con serietà e visione.

Non bastano le sanzioni per cambiare le cose. Serve educare, spiegare, ascoltare. È da questi presupposti che nasce il progetto presentato ieri nel Salone municipale del Comune di Riposto: un percorso educativo rivolto ai giovani tesserati della Russo Calcio, per affrontare con serietà e visione. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A Riposto presentato il progetto di educazione allo sport, Vasta: "Servono azioni culturali"

Su questo argomento da altre fonti

Riposto, presentato il progetto di educazione allo sport. Vasta: “Non basta punire, servono azioni culturali”

Come scrive blogsicilia.it: Non bastano le sanzioni per cambiare le cose. Serve educare, spiegare, ascoltare. È da questi presupposti che nasce il progetto presentato ieri nel Salone municipale del Comune di Riposto: un […] ...

Riposto, al via un progetto educativo contro la violenza nei campi di calcio giovanili: domani la presentazione

Si legge su blogsicilia.it: Domani, martedì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone municipale del Comune di Riposto, si terrà una conferenza stampa per annunciare l’avvio di un progetto educativo rivolto ai giovani calciatori. […] ...

Riposto, al via percorso educativo contro la violenza nei campi di calcio giovanili.

Da lavocedellisola.it: Oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone municipale del Comune di Riposto, si terrà una conferenza stampa per annunciare l’avvio di un progetto educativo rivolto ai giovani calciato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony ha presentato la nuova videocamera FX6

Sony ha presentato oggi ufficialmente la nuova videocamera FX6 (modello ILME-FX6V ). La nuova macchina si inserisce nella serie Cinema Line, studiata per mettere a disposizione di un vasto pubblico di registi e content creator l?esperienza del brand nelle tecnologie di imaging.