A Pozzuoli rubate le batterie del semaforo per regolare il traffico dopo il terremoto di ieri

A Pozzuoli, la sicurezza stradale è compromessa dopo il furto delle batterie del semaforo di via Pergolesi, installato a seguito del recente terremoto. Il sindaco ha denunciato l'accaduto, avvenuto nella notte, in un momento già difficile per la comunità, colpita dalla scossa che ha lesionato il campanile della chiesa. Continua a leggere...

