A Pietramontecorvino la processione dei pali in onore di Sant' Alberto

A Pietramontecorvino, il 16 maggio, si celebra la storica processione dei pali in onore di Sant’Alberto, giunta quest'anno al 136° anniversario. Il pellegrinaggio partirà alle 8 da Largo Rosario, dopo la benedizione dei pali, e condurrà il folto gruppo di partecipanti dall'affascinante borgo all'antico Castrum di Montecorvino. Una tradizione che unisce la comunità in devozione.

A Pietramontecorvino, venerdì 16 maggio per il 136° anno, sarà rinnovato il pellegrinaggio in onore di Sant'Alberto dal paese all'antico Castrum di Montecorvino. La processione-pellegrinaggio partirà alle 8 da Largo Rosario, dopo la benedizione dei pali. Dal borgo, una lunga fila di donne, uomini.

