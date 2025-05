A Napoli il Tour Mediterraneo Vespucci | l’incontro con i protagonisti della serie Mare Fuori

Il 13 maggio 2025, Napoli ospita il tour mediterraneo della storica Nave Amerigo Vespucci, arricchito da eventi imperdibili. Tra le attività del primo giorno spiccano l'incontro con i protagonisti della serie "Mare Fuori" e un affascinante talk con l'artista Jago, che ha presentato la sua opera “La David”. Un evento che unisce cultura e mare.

Tante le attività che si sono svolte il primo giorno: l’incontro con i protagonisti della serie “Mare Fuori”, l’appuntamento con l’artista Jago che si è raccontato in un talk e l’esposizione della sua opera “La David”. 13 maggio 2025 – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - A Napoli il Tour Mediterraneo Vespucci: l’incontro con i protagonisti della serie “Mare Fuori”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, il cast di Mare Fuori a bordo dell'Amerigo Vespucci: 3 giorni di visite libere sul set della Marina Militare

Secondo msn.com: Oggi Napoli ha ospitato un evento speciale in occasione della tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. L'iniziativa, intitolata «Il Vespucci ...

Tour Mediterraneo Vespucci, ritorno a Napoli per la 13esima tappa

Da ildenaro.it: Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è tornato dopo tre anni a Napoli dove sosterà presso la Stazione Marittima – Mo ...

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo

Come scrive msn.com: L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città, dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesca Barra e Claudio Santamaria protagonisti di La Verona di Dante

La Verona di Dante: un viaggio in video per scoprire i luoghi del Poeta in città con Francesca Barra e Claudio Santamaria.