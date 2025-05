A MUSO DURO! Lorenzo Musetti leonardesco | sgretola la resistenza di Zverev e sfiderà Alcaraz in semifinale a Roma!

Lorenzo Musetti, con grinta e determinazione, ha superato Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, vincendo 7-6 (1) 6-4. La sua vittoria, sul prestigioso Centrale del Foro Italico, lo proietta verso una sfida entusiasmante contro Alcaraz in semifinale, mettendo in mostra un tennis di alta qualità e una resilienza impressionante.

A muso duro! Lorenzo Musetti ha dipinto tennis sul Centrale del Foro Italico a Roma e si è imposto nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro il n.2 del ranking, Alexander Zverev, col punteggio di 7-6 (1) 6-4. Una prestazione di qualità e consistenza per il carrarino, considerando i 4 set-point annullati nel primo parziale e il livello messo in mostra. Terza semifinale 1000 in carriera, negli ultimi tre tornei di questa tipologia a cui ha preso parte. Nel penultimo atto, dunque, si cercherà la rivincita della finale di Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. PRIMO SET – Non vede bene l'azzurro e fatica a mettere a fuoco la palla. Ne approfitta Zverev che va avanti di un break nel terzo game. Nell'ottavo gioco, però, il tedesco è falloso e Musetti con un passante di dritto fulminante impatta sul 4-4.