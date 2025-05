A Monza e in Brianza ritornano i carri armati e i militari e scoppia la protesta

A Monza e in Brianza tornano i carri armati e i militari, ma non c'è motivo di allarmarsi: è tutto parte del “Italian Raid Commando”, una competizione di abilità militare. Promossa dall'Unuci Lombardia e patrocinata da importanti enti, l'iniziativa attirerà appassionati e curiosi, trasformando la regione in un palcoscenico di adrenalina e sfide.

In arrivo carri armati e militari: ma è tutto un gioco. O meglio una competizione. Anche quest'anno la Brianza ospiterà "Italian Raid Commando", l'iniziativa promossa dall'Unuci Lombardia e che vanta il patrocinio del Ministero della Difesa, della Regione Lombardia e delle Province di Monza e di.

