A Monza arriva la Madonna in elicottero

Il 26 maggio, alle 17.30, Monza accoglierà la statua della Madonna pellegrina di Fatima in un evento eccezionale: arriverà in elicottero nel cortile dell’oratorio Frassati di Cederna. L'atterraggio avverrà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dando avvio a un momento di spiritualità e comunità significativo per la città.

