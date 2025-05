A Marano proiezione del docufilm Il coraggio di osare | Comandante Sasso

Sabato 17, alle 20.30, alla Vecchia Pescheria di Marano Lagunare, si terrà la proiezione del docufilm "Il coraggio di osare: Comandante Sasso". La pellicola racconta la straordinaria vita di Mario Fantini, noto come “Sasso”, eroe della Seconda Guerra Mondiale, che si distinse per il suo coraggio e le sue imprese. Un’occasione imperdibile per conoscere un grande protagonista della storia.

