Dal 16 al 19 maggio si celebreranno le festività in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire a Manoppello. Per l’occasione si terranno i concerti di Alex Britti e Marco Morandi in programma rispettivamente sabato 17 e lunedì 19 maggio (ingresso libero). C’è attesa a Manoppello. 🔗Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Manoppello Alex Britti e Marco Morandi per le festività in onore del Volto Santo e di San Pancrazio Martire