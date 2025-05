a madonna dell acqua apre il nuovo superstore conad nel parco la torre

Domani, 15 maggio 2025, la Madonna dell’Acqua accoglie il nuovo Superstore Conad al Parco Commerciale “Parco La Torre”. Situato lungo la Strada Statale 1, questo store rappresenta un'importante evoluzione per la comunità di San Giuliano Terme, rinnovando l'impegno di Conad nella zona, già radicata da oltre 20 anni nella storica sede di via Pietrasantina.

San Giuliano Terme, 14 maggio 2025 - Domani apre al pubblico il nuovo Superstore Conad presso il Parco Commerciale “Parco La Torre”, situato lungo la Strada Statale 1 al km 338,400 in loc. Madonna dell’Acqua, a pochi km dalla storica location di via Pietrasantina, che ha ospitato Conad per oltre 20 anni. Con questo trasferimento, il supermercato apre in una location tutta nuova e diventa Superstore Conad, inaugurando anche tre nuovi concept pronti a soddisfare le esigenze dei clienti per una spesa completa, di qualità, conveniente e ricca di pratici servizi: il PetStore Conad, il Bistrò “Con Sapore Conad” e la Parafarmacia Conad. L’inaugurazione del Parco Commerciale “Parco La Torre”, è frutto di un maxi-piano di riqualificazione dell’ex Casa dello sconto: un progetto importante per la crescita e lo sviluppo del territorio, ma anche per valorizzare l’offerta turistica della zona, grazie alla pluralità di servizi proposti. 🔗Leggi su Lanazione.it