a lezione con la natura la scoperta del fragoleto fra i tesori di benedetta

In un'avventura indimenticabile, i bambini scoprono il mondo del fragoleto tra i tesori di Benedetta. Nonostante la pioggia che bagna la campagna, l'entusiasmo è palpabile. Scendendo dal pulmino giallo, attrezzati con stivali e impermeabili, sono pronti a esplorare la natura e a scoprire i segreti delle fragole, ancora verdi ma piene di promesse.

"Mangeremo le fragole?". Scendono dal pulmino giallo bardati con stivali di gomma e impermeabili. Certo non hanno scelto il giorno migliore per venire a conoscere le fragole, perché oggi piove, e le fragole hanno bisogno del sole per crescere e diventare rosse e zuccherine. Per adesso sono ancora verdi. Ad accogliere i bambini in gita della scuola dell’infanzia di Nazzano (plesso dell’Istituto Fossola Gentili) è Benedetta Salutini delle Fragole di Benedetta, che da qualche tempo accoglie scolaresche nel suo campo di Ameglia (ma lei è di Carrara) dove coltiva fragole e insalata con la tecnica idroponica, cioè non a terra ma dentro sacchi rialzati, così da evitare gli animali, lombrichi lumache e coccinelle, che vengono distratti dai ciuffi di parietaria ai piedi dei pali di castagno, che a loro volta tengono lontane le formiche. 🔗Leggi su Lanazione.it