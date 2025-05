A Lazise torna il Movieland Pride

A Lazise, torna il Movieland Pride! Il 24 maggio 2025, Movieland - The Hollywood Park, il primo parco a tema cinematografico d’Italia, si prepara a un’edizione imperdibile. Un evento straordinario che unisce divertimento, colori e celebrazioni in un’atmosfera indimenticabile tra attrazioni emozionanti e live show adrenalinici. Un’occasione da non perdere!

Movieland - The Hollywood Park, il primo Parco a tema cinematografico d'Italia, è pronto ad accogliere una nuova, travolgente edizione del Movieland Pride, in programma sabato 24 maggio 2025. Un evento unico, in un contesto altrettanto unico: tra attrazioni uniche, live show adrenalinici e.

