A Knight of the Seven Kingdoms | rinvio al 2026 trama e cast nel nuovo spin-off di Martin

A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spinoff di George R.R. Martin, subirà un rinvio all'attesa data del 2026. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan delle iconiche ambientazioni de Il Trono di Spade, ansiosi di scoprire la trama e il cast di questa nuova avventura nei Sette Regni.

La tanto attesa novità legata alle opere di George R.R. Martin subisce un ulteriore rinvio, suscitando reazioni tra gli appassionati delle ambientazioni iconiche apparse in Il Trono di Spade. La nuova serie derivata, A Knight of the Seven Kingdoms, vedrà la sua uscita posticipata al 2026, ritardando di qualche mese rispetto all'autunno 2025, data inizialmente .

