A Knight of the Seven Kingdoms | la data di uscita dello spinoff della serie Il Trono di Spade slitta al 2026

HBO ha confermato che i fan della saga televisiva Il Trono di Spade dovranno attendere fino al 2026 prima di vedere sugli schermi lo spinoff A Knight of the Seven Kingdoms. I fan delle storie create da George R.R. Martin dovranno attendere un po' più del previsto per vedere sugli schermi televisivi A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie spinoff dello show cult Il Trono di Spade. HBO ha infatti confermato che la data di uscita è slittata al 2026, con un ritardo di qualche mese rispetto a quanto inizialmente previsto, ovvero all'autunno 2025. Il posticipo Durante gli upfront di Warner Bros Discovery è stato mostrato un primo trailer della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight e sullo schermo è apparsa la scritta che conferma .

