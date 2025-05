A Istanbul non ci saranno né Putin né Lavrov

A Istanbul, l'assenza di Putin e Lavrov segna una nuova fase nei negoziati per la pace in Ucraina. Zelensky, in partenza per la Turchia, si dichiara aperto a "qualsiasi formato di negoziato", suggerendo la possibilità di trattative senza i rappresentanti russi per cercare una soluzione al conflitto che affligge il paese.

A Istanbul, l'assenza di Putin e Lavrov segna una nuova fase nei negoziati per la pace in Ucraina. Zelensky, in partenza per la Turchia, si dichiara aperto a "qualsiasi formato di negoziato", suggerendo la possibilità di trattative senza i rappresentanti russi per cercare una soluzione al conflitto che affligge il paese.

