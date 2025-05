A due anni dall’alluvione l’azienda dei Mazzone rischia la chiusura

A due anni dall'alluvione, l'azienda agricola dei Mazzone, simbolo di Roncofreddo, si trova sull'orlo della chiusura. La famiglia è in difficoltà e, secondo i consiglieri di minoranza Simona Amadori e Ralph Baldarelli, è fondamentale supportare realtà così preziose per il nostro territorio. La situazione richiede un intervento immediato per salvaguardare il futuro dell'impresa.

A Roncofreddo, due anni dopo l’alluvione, un’azienda agricola, simbolo del nostro territorio, rischia la chiusura. La famiglia Mazzone è disperata. Lo dicono i consiglieri di minoranza del Comune di Roncofreddo, Simona Amadori e Ralph Baldarelli: "Siamo stati invitati in un’azienda agricola storica del nostro comune, nella frazione di Ciola Araldi dalla famiglia Mazzone, una realtà a conduzione familiare che da anni rappresenta un presidio di lavoro, cultura e tradizione per il nostro territorio collinare. Un’azienda che oggi è sull’orlo del baratro. Dal maggio 2023, questa azienda non si è più rialzata. La strada che porta a uno dei capannoni principali, via Rubicone, dove un tempo si trovavano bestiame e macchinari per la raccolta del latte, è ancora oggi chiusa e impraticabile. Persino la strada che porta all’abitazione e al piccolo laboratorio rimasto, via Compagnia, è pericolosa, dissestata, dove ancora oggi, leggere piogge causano smottamenti continui. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A due anni dall’alluvione l’azienda dei Mazzone rischia la chiusura

