A cosa serve l’acido azelaico? Quando usarlo e quando è meglio evitare

L'acido azelaico è un potente alleato per la pelle, utile nel trattare acne, rosacea e discromie. Sebbene possa offrire numerosi benefici, è importante sapere quando utilizzarlo e quando evitarlo. In un panorama ricco di prodotti, esploriamo le sue proprietà, i momenti ideali per l'applicazione e le situazioni in cui è meglio rinunciare al suo utilizzo.

In un mondo beauty dominato dall’uscita di prodotti costante e dalla creazioni di problemi e imperfezioni molto spesso inesistente, non è facile capire quali sono i prodotti che vale la pena provare e quali è meglio evitare. Ma ora c’è un nuovo arrivato nel mondo dell’esfoliazione chimica: si chiama acido azelaico. È un acido dicarbossilico presente in natura, derivato da cereali come orzo, grano e segale. Il suo utilizzo nella cosmesi fa riferimento alle discromie e all’ acne, trattandosi di un acido esfoliante. Acido azelaico, amico o nemico?. Ma quali sono le sue funzioni e quando va utilizzato? Contro l’acne: aiuta a ridurre la formazione di punti neri, a contrastare la proliferazione dei batteri responsabili dell’acne e a diminuire l’infiammazione associata ai brufoli.. In caso di rosacea, potrebbe contribuire a ridurre il rossore sempre grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A cosa serve l’acido azelaico? Quando usarlo (e quando è meglio evitare)

