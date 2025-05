A casa Poggi in bici chi sono gli amiici di Sempio perquisiti stamattina

Questa mattina, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni a casa di amici di Andrea Sempio e Marco Poggi, in relazione all'indagine in corso. I due giovani, frequentatori di Sempio, non risultano indagati, e neppure il fratello della vittima è coinvolto. La situazione resta critica e continua a suscitare preoccupazione nella comunità locale.

I due giovani frequentavano Andrea Sempio, la cui casa è stata perquisita, e Marco Poggi: non risultano indagati, così come il fratello della vittima 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A casa Poggi in bici, chi sono gli amiici di Sempio perquisiti stamattina

Lo riporta ilgiornale.it: I due giovani frequentavano Andrea Sempio, la cui casa è stata perquisita, e Marco Poggi: non risultano indagati, così come il fratello della vittima ...

Riporta msn.com: Roberto Freddi e Mattia Capra sono amici storici di Marco Poggi, il fratello di Chiara. Insieme a un altro ragazzo, Alessandro Biasibetti, oggi frate francescano, all'epoca del delitto frequentavano l ...

Segnala fanpage.it: Mentre si cerca l'arma del delitto di Garlasco in un canale nella zona di Tromello, sono state perquisite le case di due amici di Andrea Sempio: si tratta ...

