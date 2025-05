A casa del Genio Tante avventure con il CoccoMiao

Benvenuti a "Casa del Genio", dove le avventure del CoccoMiao vi porteranno in un mondo affascinante! Questo inbook non è un semplice albo illustrato, ma una collana di racconti in rima baciata, espressi interamente in simboli. Seguite il sogno di un coccodrillo coraggioso che desidera scoprire il mondo al di là della sua palude sicura!

Non è un semplice albo illustrato ma un inbook ovvero una collana di racconti, in rima baciata, con testo interamente espresso in simboli. Colorato e divertente. Ecco il CoccoMiao, che racconta del sogno di un coccodrillo di viaggiare e di conoscere, del suo coraggio di abbandonare la palude sicura e familiare per avventurarsi nel mondo sconosciuto, del suo ingegno di travestirsi da gatto per passare inosservato e potersi muovere indisturbato tra eventi e città d’arte. Questo personaggio curioso e diverso che non si stanca mai di scoprire cose nuove, diventa una guida capace di accompagnare i bambini in gite entusiasmanti.nell’ Empolese Valdelsa. Un modo per far conoscere ai più piccoli luoghi e personaggi e di farli riflettere sulla vita, sugli altri e anche su sé stessi. La prima tappa? Vinci. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A casa del Genio. Tante avventure con il CoccoMiao

Se ne parla anche su altri siti

A casa del Genio. Tante avventure con il CoccoMiao

Scrive lanazione.it: Non è un semplice albo illustrato ma un inbook ovvero una collana di racconti, in rima baciata, con testo interamente espresso in simboli. Colorato e divertente. Ecco il CoccoMiao, che racconta del so ...

Le avventure tragicomiche di un boss

Segnala napoli.repubblica.it: “Benvenuti in casa Esposito”: tra mille gag, la vita di una famiglia malavitosa dal libro di Imperatore. In scena Giovanni Esposito, regia di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.