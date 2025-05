a cannes jeremy strong è entrato in una nuova era del suo stile personale

A Cannes, Jeremy Strong inaugura un nuovo capitolo del suo stile personale, abbandonando i toni monocromatici della terra per abbracciare un’ambra vibrante. Questo cambio di colore riflette non solo la sua evoluzione estetica, ma anche un’energia rinnovata, testimoniando l’intenso viaggio dell'attore candidato all’Oscar nel mondo della moda e dell’identità artistica.

L'ambra sarà anche il colore della sua energia, ma Jeremy Strong sembra attratto da una nuova tonalità. Almeno a Cannes. Per anni, l'attore candidato all'Oscar ha dichiarato la sua predilezione per i toni monocromatici della terra: i suoi smoking, dolcevita e completi eccentrici si sono sempre mossi tra il cannella e il cacao. Lo aveva ammesso lui stesso a GQ nel 2023: «Mia moglie mi ha detto che qualcuno ha detto tipo: "Le tre cose di cui puoi essere certo nella vita sono la morte, le tasse e che Jeremy Strong indosserà il marrone." Non so perché, è inspiegabile». Ma martedì, per il suo debutto come giurato al Festival di Cannes 2025 — inaugurato questa settimana nel Sud della Francia — Strong ha scelto una sfumatura leggermente più rosata. Jury Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival.